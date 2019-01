"Dorftratsch Deluxe" heißt das neue Programm der "Kächeles". Sie treten am Samstag, 9. Februar, ab 20 Uhr im Alpirsbacher Braukeller auf. Das Gastspiel bildet den Auftakt der kulinarischen Veranstaltungen der Brauwelt in diesem Jahr. Situationskomik und unverfälschter Dialekt – damit punkten die "Kächeles", zwei Schwaben, die nicht miteinander, aber auf gar keinen Fall ohne einander können. Reservierungen sind unter Telefon 07444/671 49 oder per E-Mail an brauwelt@alpirsbacher.de möglich. Foto: Veranstalter