Alpirsbach Junggesellenabschied endet tödlich

Gelbe Zeichnungen der Polizei auf der Bundesstraße 294 dokumentieren das schockierende Ereignis aus der Nacht auf Sonntag im Stadtteil Rötenbach. Kurz nach 1.30 Uhr war eine Gruppe von sieben bis neun Personen aus unterschiedlichen Landkreisen unterwegs, um den Junggesellenabschied des 34-Jährigen zu feiern. Wie das Polizeipräsidium in Tuttlingen berichtet, hielten sich Mitglieder der Gruppe auch auf der Hauptstraße, der Bundesstraße 294, in der Nähe des Autohauses Kugler-Süßer und des Abfüllbetriebs der Alpirsbacher Klosterbrauerei auf.

Um diese Zeit fahren auf der B 294 normalerweise nur wenige Autos durch Alpirsbach. In diesem Augenblick war jedoch ein 67-jähriger Mann mit seinem Auto in Richtung Schenkenzell unterwegs.

Wie die Polizei weiter berichtet, übersah der Fahrer die Personengruppe und erfasste zwei von den Feiernden mit seinem Fahrzeug, darunter der Bräutigam, der bei dem Zusammenprall so schwer verletzt wurde, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der andere, 22-jährige Mann, wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Beide Männer stammen laut Polizei nicht aus dem Kreis Freudenstadt. Der 67-jährige Autofahrer und weitere Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.