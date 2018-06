Alpirsbach Junggesellenabschied: Bräutigam stirbt bei Unfall

Alpirsbach - Zu einem tragischen und folgenschweren Verkehrsunfall ist es am frühen Sonntagmorgen im Alpirsbacher Stadtteil Rötenbach gekommen. Eine Junggesellenabschied-Gruppe hielt sich um kurz nach 1.30 Uhr an und Teile der Gruppe auch auf der Hauptstraße (B 294) in der Nähe der Klosterbrauerei auf. Ein 67-jähriger Autofahrer fuhr in Richtung Schenkenzell und übersah die Gruppe.