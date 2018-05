Alpirsbach. Nach den Pfingstferien finden im Sulzberg Forum Alpirsbach wieder wöchentlich Proben für einen Jugendchor statt. Der Klavierlehrer und erfahrene Chorleiter Markus Bitterer will Jugendliche ab der fünften Klasse zum gemeinsamen Singen motivieren und für Alpirsbach einen neuen Jugendchor als Freizeitchor aufbauen. Markus Bitterer hat im April die Klavierklasse von Debora Kohler am Sulzberg Forum übernommen. Er bringt eine 25-jährige Erfahrung im Klavierunterricht mit und hat in Berlin bereits mit Chören gearbeitet. Er bietet nun eine Schnuppereinheit von Ende Mai bis Ende Juli an, um mit interessierten Jugendlichen im Rahmen eines kleines Projekts Stücke zu erlernen und diese vor den Sommerferien bei einer erweiterten Probe im Sulzberg Forum öffentlich aufzuführen. Die Proben finden jeden Mittwoch von 15 bis 16.30 Uhr im Saal des Sulzberg Forums in Alpirsbach statt. Weitere Auskünfte erteilt Markus Bitterer unter Telefon 0176/49 13 59 31 oder per E-Mail an markus.bitte@gmx.de.