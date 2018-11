Alpirsbach Jonas Vonier will "Mister Germany"-Titel

Alpirsbach-Ehlenbogen - 15 Männer aus ganz Deutschland flogen am Donnerstag in das "Mister"-Camp nach Ägypten – nur einer kann nicht lachen: "Mister Internet", Jonas Vonier aus Ehlenbogen, stand kurz vor seinem persönlichen Albtraum. Denn der 28-Jährige hat mächtig Flugangst und hätte am liebsten noch am Flughafen das Camp abgeblasen, wie die Miss Germany Corporation (MGC) als Veranstalterin mitteilt.