Alpirsbach "Mister Germany"-Camp: Jonas Vonier halbnackt

Claudia Hein, ausgebildete Fitnesstrainerin, hatte ein spezielles Trainingskonzept für die Jungs entwickelt: "Da es sich hier um durchtrainierte Jungs handelt, habe ich mein Workout angepasst. Weniger Gewichte heben - dafür stehen Kondition und Beweglichkeit bei mir im Vordergrund und genau das ist viel anstrengender als Gewichte heben."

Neben dem Training stand in dem Camp bislang unter anderem ein Knigge Kurs sowie ein Kamel- und Beachshooting an. Jonas Vonier posierte dabei oberkörperfrei, nur in Jeans bekleidet, im Meer. Seine langen blonden Haare wurden für die Bilder abwechselnd offen gelassen oder als Dutt zusammengefasst.