Alpirsbach Jonas Vonier schafft es unter fünf Beste

Alpirsbach-Ehlenbogen (cw). Der 28-jährige Mechatroniker aus Ehlenbogen war einer der 16 Finalisten bei der Wahl des Mister Germany 2019 am Samstagabend in Linstow in Mecklenburg-Vorpommern. "Mister Internet" kam dabei unter die fünf Besten. "Damit hätte ich nie gerechnet", sagte Jonas Vonier am Sonntag im Gespräch mit unserer Zeitung. Es habe sich ausgezahlt, dass er im Vorbereitungscamp in Ägypten hart gearbeitet und bei der Endrunde nun versucht habe, es auf dem Laufsteg bestmöglichst umzusetzen. Vor rund 1000 Zuschauern traten die Finalisten im Anzug sowie in Jeans, offenem Hemd und weißen Sneakers auf. Unterstützung bekam Jonas Vonier im Van der Valk-Resort Linstow auch aus der Heimat: Eine Gruppe von eineinhalb Dutzend Verwandten und Freunden war mit ihm nach Mecklenburg-Vorpommern gereist und drückte ihm die Daumen.