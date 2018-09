Wie bereits in den vergangenen vier Jahren spielt die Band John and Blues Friends auf Einladung der katholischen Kirchengemeinde St. Benedikt am Samstag, 8. September, in der Klosteranlage Alpirsbach. Als Gastmusiker tritt dabei Michael Weller mit seinem Tenorsaxofon auf. Die Musiker der über die Region hinaus bekannten Band haben Blues, Rock, Boogie und Rock ’n’ Roll im Programm. Das Konzert findet im Kreuzgarten, bei schlechtem Wetter im Kreuzgang statt. Es beginnt am Samstag, 8. September, um 20 Uhr. Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Für Bewirtung ist an dem Abend gesorgt. Foto: Veranstalter