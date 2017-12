Alpirsbach-Peterzell. In Peterzell wurde am Dienstag gegen 12 Uhr in ein Wohnhaus eingebrochen, wie die Polizei berichtet. Im Täleweg brach ein unbekannter Täter wohl mit erheblichem Kraftaufwand eine Doppeltür auf der Rückseite eines Wohnhauses auf. Der Täter durchwühlte das gesamte Haus und entwendete eine Geldbörse, bevor er sich durch eine weitere Terrassentür davonmachte. An der aufgebrochenen Tür entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. Der insgesamt bei dem Einbruch angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen können sich beim Polizeiposten Alpirsbach unter der Nummer 0744/956 13 90 melden.