Alpirsbach. Auf der Landesstraße 415 ist am Montag gegen 7.15 Uhr bei winterlichen Bedingungen eine Autofahrerin mit ihrem Wagen verunglückt. Die 22-Jährige war von Aischfeld in Richtung Alpirsbach unterwegs. In einer Rechtskurve kam sie mit ihrem Auto auf der schneebedeckten Fahrbahn wegen überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilt. An dem Wagen entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.