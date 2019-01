Alpirsbach In dritter Generation

Die Bäckerei Maser wird bereits in der dritten Generation geführt und hat neben dem Hauptsitz noch sechs Filialen in einem Umkreis von 20 Kilometern. Insgesamt sind 40, meist langjährige Mitarbeiter in dem Betrieb beschäftigt. Siegfried Maser ist die Ausbildung sehr wichtig. Die "Qualität" der Auszubildenden habe jedoch in den vergangenen Jahren nachgelassen, wie er sagte. Die Verkehrsanbindung sei im ländlichen Raum ebenfalls verbesserungswürdig.

Auf Nachfrage von Beck erklärte Bäckermeister Maser, dass der Kunde nicht unbedingt auf den Preis schaue, wenn die Qualität stimmt. Dennoch sei die industrielle Produktion eine große Konkurrenz. CDU-Stadtverbandsvorsitzende Maria Klink begleitete Norbert Beck bei seinem Besuch.