Alpirsbach. Die Newcastle- Krankheit kann selbst in kleinsten Geflügelhaltungen zur Gefahr für ganze Regionen werden, wie der Kleintierzuchtverein Alpirsbach mitteilt. Deshalb bietet er für Mitglieder und Nichtmitglieder den Impfstoff für Hühner gegen die Newcastle-Krankheit an. Der Impfstoff wird gegen eine Gebühr abgegeben. Abzuholen ist er am Samstag, 6. Oktober, von 8 bis 9 Uhrbei Ralf Girrbach im Kirchweg 40 in Peterzell-Hönweiler Ein Gefäß ist mitzubringen. Der Impfstoff wird über das Trinkwasser gegeben und muss innerhalb einer Stunde nach Abholen von den Tieren aufgenommen sein, danach ist er wirkungslos, so der Verein. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 07444/95 64 03.