Alpirsbach Hans Wörner und Karl Eberhard bereits seit 40 Jahren bei Saier

Im Anschluss an einen Adventskaffee und die Begrüßung durch den Technischen Leiter der GFV Verschlusstechnik, Paul Hermanutz, lud dieser die Jubilare und Rentner zur Betriebsbesichtigung ein. In einer anschließenden Feierstunde begrüßte Tom Saier die Betriebsjubilare und Rentner im Namen der Gesellschafter und der Geschäftsführung. Er dankte ihnen für ihr Engagement und ihre hohe Betriebsverbundenheit. Auch Bürgermeister Michael Pfaff nahm an den Ehrungen teil, um gemeinsam mit der Geschäftsführung die beruflichen Lebensleistungen der Jubilare und Rentner anzuerkennen.

Im Anschluss an die Ehrung fand ein festliches Abendessen im Gasthof Linde statt, bei dem man sich angeregt über die gemeinsamen betrieblichen Erlebnisse der vergangenen Jahrzehnte unterhielt. Als Anerkennung erhielten die geehrten Mitarbeiter Urkunden und Geschenke.

Hans Wörner und Karl Eberhard wurden für 40-jährige Betriebszugehörigkeit, Uwe Hebe, Klaus Glück und Gürbüz Cengiz für 35 Jahre und Werner Link für 25 Jahre bei der Saier-Gruppe geehrt. Dank und Anerkennung für langjährige Betriebszugehörigkeit wurden auch Ralf Siegel, Timon Weiss, Hafiz Muzaci, Maximilian Kipp, Nina Bayer, Patrick Wolfer, Andreas Karwath, Klara Frank und Stefan Schmiederer ausgesprochen.