Alpirsbach Gute Lehrerversorgung

Alpirsbach. Obwohl sich an der Werkrealschule und Realschule Oberes Kinzigtal in Alpirsbach das Personalkarussell stark drehte – fünf Lehrer wurden in den Ruhestand versetzt, zwei Lehreranwärter verließen die Schule, und zwei Kolleginnen gingen in Elternzeit –, ist der Schulverbund auch im neuen Schuljahr gut versorgt. Dies teilt die Schulleitung mit. Alle Stellen wurden wiederbesetzt.