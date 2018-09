Alpirsbach Gut Fünf Zentner Äpfel vermostet

Alpirsbach. Die beiden hatten die Veranstaltung vorbereitet und ein lehrreiches Umfeld zum Kulturgut Apfel geschaffen. Äpfel kommen etwa beim Mosten und Backen von Kuchen und Brot zum Einsatz. Etwa fünf Zentner hatten die Mitglieder des Vereins für Heimatgeschichte rund um Alpirsbach gesammelt und im Lindenbrunnen gewaschen. Daraus konnten gut 100 Liter Most gewonnen werden. Teilweise wurde der Saft vor dem Museum mit der Handpresse gemostet. Und die Gäste konnten ihn gleich vor Ort probieren.

Kinder konnten derweil an die Apfelschälmaschine ausprobieren. Dabei war die Kunst, möglichst lange Schalen zu erzeugen, die zu Tee getrocknet werden. Die geschälten Äpfel wurden anschließend in leckeren Apfelküchlein verbacken. Ebenso fand das Apfelbrot reichlich Abnehmer. Apfelkuchen gab es im Café am Kloster.

Informativ präsentierte sich die Apfelausstellung im zweiten Stock des Museums. Größtenteils aus dem eigenen Garten und der Umgebung stellte Armin Dieterle aus Reutin insgesamt 63 Apfel- und 17 Birnensorten vor.