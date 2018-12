Alpirsbach Gruppe hat etwa 50 Tänze im Repertoire

Seit eineinhalb Jahren trainiert die Alpirsbacher Linedancegruppe um Sabine Heintze jeden Freitag von 18.30 bis 20.30 Uhr. Das Training beginnt mit Anfängertänzen und steigert sich im Laufe des Abends im Schwierigkeitsgrad, sodass jeder auf seine Kosten kommt.

Etwa 50 Tänze haben die Lucky Liners nun schon in ihrem Repertoire. Nicht jeder kann alles gleich gut, und manchmal gerät ein Tanz auch wieder in Vergessenheit, schreibt die Gruppe. Daher bot die Einladung zum gemeinsamen Tanz die Gelegenheit, einiges aufzufrischen.

Drei gut gefüllte Reihen mit Tänzern bewegten sich zu fetzigen Rhythmen auf dem Parkettboden. Obwohl der Linedance klassisch zu Countrymusik getanzt wird, gibt es auch Choreografien zu Walzer, Samba, Rock ’n’ Roll oder Charleston. Die ausliegende Tanzliste gibt Auskunft, welche Musik gespielt wird. Dabei gleichen sich die Choreografien in jedem Land, so dass man zum Beispiel "Pretty Belinda" überall mittanzen könnte – in Frankreich ebenso wie in Japan oder Texas. Es machte den Teilnehmern viel Spaß, die geübten Tänze nun mit doppelt so vielen Gutgelaunten als sonst zu tanzen. Unterbrochen wurde die Tanzliste mit 40 Liedern von Workshops, die von Trainern geleitet wurden. Marc Schnittmann, Sabine Heintze, Andrea Holzäpfel und Angelika Sommer erweiterten den Tanzhorizont der Linedancer durch neue Schrittkombinationen. Und wer mal eine Pause brauchte, konnte sich am Büfett stärken. Der Abend fand so viel Anklang, dass schon die Gegeneinladung ausgesprochen wurde. Interessierte können zum Schnuppern ins Linedance-Training in die Halle des Sulzberg Forums kommen. Weitere Informationen erteilt Sabine Heintze unter Telefon 07444/95 61 91.