Alpirsbach Grünes Licht für Erweiterungspläne

Alpirsbach-Peterzell. Zur Effizienzerhöhung soll ein neues Fabrikgebäude südlich an das Produktionswerk GFV anschließen und mit den bestehenden Werken verbunden werden. Deshalb bleibe zur Erweiterung nur die Freifläche südlich der GFV Verschlusstechnik übrig und das Gebiet zwischen Friedrichstraße, Fluorner Straße und Reutiner Straße wurden in das Mischgebiet mit aufgenommen.

Zum Schutz der angrenzenden Wohnbebauung wurde ein eingeschränktes Gewerbegebiet, also Mischgebiet, festgelegt, denn in diesem dürfen die Lärmimmissionswerte nicht überschritten werden und dienen damit dem Schutz der angrenzenden Wohnbebauung. Diese liegen nach einem Lärmgutachten bei 63 db(A) am Tag und bei 46 db(A) in der Nacht. Allerdings dürfen an den beiden Messpunkten im Mischgebiet tagsüber nur 60 db(A) und nachts 45 db(A) gemessen werden, wobei die tatsächlich gemessenen Werte am Tag bei 59 und in der Nacht bei 44 db(A) liegen.

Joachim Hermann (ZFA) wollte wissen, ob diese Werte auch eingehalten werden müssen. Dazu erklärte Gebhard Gfrörer, dass die Werte im Bauantrag festgelegt und nachgewiesen werden müssen. Werden die Werte überschritten, so haben die Anwohner rechtliche Möglichkeiten, dagegen vorzugehen.