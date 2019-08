Alpirsbach Gratis-Eis: Langnese feiert Party in Freibad

Sommer, Eis und Freibäder - das gehört zusammen, findet man beim Eishersteller "Langnese". Doch vielen Bädern droht die Schließung. Immer weniger Kommunen können sich den Unterhalt leisten. Laut Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) wurden in den vergangenen Jahren durchschnittlich 80 Freibäder im Jahr dicht gemacht. In einigen Fällen konnte die drohende Schließung jedoch abgewendet werden. Weil sich Bürger ehrenamtlich für den Erhalt "ihres" Bads einsetzten, Fördervereine gründeten und auch bei der Pflege der Anlage tatkräftig anpackten.

So, wie auch im Alpirsbacher Freibad. Aus diesem Grund ist das Bad einer von drei Veranstaltungsorten, an denen "Langnese" den "Tag des Freibads" feiert. Mit der Aktion wolle man sich bei den Freibad-Rettern für ihr Engagement bedanken, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Die "Dankeschön-Party" steigt am 29. August von 10 bis 15 Uhr - natürlich inklusive freiem Eintritt, Gewinnspielen und ganz viel Gratis-Eis.