Alpirsbach Golf – eine Sportart für Jung und Alt

Alpirsbach-Peterzell. Gegründet wurde der Verein am 19. April 1993 von 13 am Golfsport interessierten Bürgern aus Alpirsbach. Derzeit sind die wenigsten der 286 Mitglieder aus Alpirsbach. Bereits am Freitag begann das Jubiläumsprogramm mit einem Tag der Offenen Tür für alle Interessierten und endete am Abend mit einem Triatlon-Juxgolfen, weiteren Spielen mit und ohne Ball sowie einem Mountainbike-Kurs auf dem Golfplatz. Im Festzelt warteten Speisen vom Grill und Musik aus den 80er-Jahren auf die Spieler und Gäste.

Am Samstag war der erste Tag der Clubmeisterschaften mit 62 Teilnehmern, wobei je vier Spieler einen sogenannten "Flight" bildeten. Es begannen die Spieler mit den niedrigsten Handicaps, und alle zwölf Minuten folgte die nächste Gruppe. Bei 72 Schlägen liegt der Platzstandart. Der älteste Teilnehmer war mit 77 Jahren Günter Wössner, und der jüngste Golfer war mit 13 Jahren Fabian Maier. Gespielt wurden jeweils zwei Runden auf dem Neun-Loch-Platz.

Da jede Runde eine Länge von über 5,5 Kilometern hat, musste jeder Spieler an diesem Tag mindestens elf Kilometer zurücklegen. Auch an diesem Tag waren die Türen für Besucher offen. So konnten sie Spieler auf dem Übungsgrün beobachten oder bei der Übung von Schlägen auf der Driving Range aber natürlich auch bei den Spielen der Meisterschaft zusehen. Auch am zweiten Abend war für Unterhaltung und Stimmung gesorgt. Ab 17 Uhr spielten die "Schwarzwald Buam" auf. Nach einem anstrengenden Spieltag warteten auf die Speiler und Besucher im Vereinsheim Hähnchen, Haxen sowie Pizza. Die Clubmeisterschaften wurden am Sonntag fortgesetzt, und zwar in umgekehrter Reihenfolge. Die Besten starteten zum Schluss, damit die Spannung erhalten blieb. Dass Golf ein Sport für Jedermann ist und bis ins hohe Alter gespielt werden kann, wurde bei der Meisterschaft deutlich. Interessierte können Schnupperkurse kostenlos buchen und sich unter der Rufnummer 07444/4664 informieren.