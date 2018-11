Alpirsbach Gemeinden helfen mit Rat und Tat

Eine Jury aus Unternehmern beurteilte die Wettbewerbsbeiträge und entschied über die Finalisten in den drei Kategorien "Gemeinde", "Stadt" und "Interkommunale Projekte".

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut hat nun bekanntgegeben, welche Kommunen und interkommunalen Projekte im bundesweit einmaligen Landeswettbewerb "Start-up BW local" mit ihren Konzepten zur Gründungsförderung überzeugen konnten und als "gründungsfreundliche Kommune" ausgezeichnet werden.

Sie gratulierte den ausgezeichneten Kommunen und zeigte sich begeistert über die große Resonanz auf den Landeswettbewerb: "Wir möchten Baden-Württemberg zu einer der gründungsdynamischsten Regionen Europas machen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir die Gründungsdynamik auch in der Fläche des Landes entfalten. Unser Wettbewerb zeigt uns, dass schon heute Gründungsvorhaben von den Kommunen und auf regionaler Ebene kreativ unterstützt werden. Das müssen wir weiter ausbauen."

Die Kommunen leisteten als wichtige Anlaufstelle für Gründungswillige einen enorm wichtigen Beitrag zur weiteren Beschleunigung der Gründungsdynamik im gesamten Land. "Der Wettbewerb hat sein Ziel erreicht, flächendeckend Kommunen zum Thema Gründung und Unternehmertum zu sensibilisieren", so die Wirtschaftsministerin.

Dabei sei eine bemerkenswerte Bandbreite an Aktivitäten in den vorgestellten Konzepten deutlich geworden. Hoffmeister-Kraut: "Mit der Auszeichnung ›gründungsfreundliche Kommune‹ möchten wir die Aktivitäten von Kommunen und in die Gründungsförderung eingebundener regionaler Partner würdigen und ihnen zusätzliche Sichtbarkeit verleihen."

"Aber nicht nur die Kommunen dürften sich über die Auszeichnungen freuen", so die Ministerin: "Insbesondere die Gründer und Start-ups in ganz Baden-Württemberg profitieren von der Umsetzung bereits begonnener und geplanter Konzepte. Auf diese Weise unterstützen wir alle gemeinsam die weitere Beschleunigung der Gründungsdynamik in Baden-Württemberg."

Die drei Kommunen wollen sowohl vor Ort als auch zentral einzelnen Betriebsgründern mit Rat und Tat zu Seite stehen. Auch Gründerveranstaltungen sind vorgesehen. Ebenso können, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, günstig Büroflächen im ehemaligen Spezia-Gebäude in Dornhan befristet angeboten werden.

Zudem ist möglicherweise eine "Gründersprechstunde" in den drei Rathäusern vorgesehen. Der "blaue Gründerbus" bietet in den Kommunen vor Ort Beratung für potenzielle Firmengründer an.

Unterstützt werden die drei Kommunen von der Frank Radynski GmbH, die sich auf die Begleitung von Existenzgründern spezialisiert hat.