Alpirsbach-Reinerzau. Ein Ehepaar ist am Sonntag gegen 15.15 Uhr in der Reinerzauer Talstraße in Reinerzau durch ein morsches Holzgeländer gebrochen und gestürzt, wie die Polizei berichtet. Das Ehepaar lehnte sich beim Rötenbächle gegen ein Holzgeländer. Das Geländer erwies sich als morsch und brach. Die Frau konnte sich im Fallen noch festhalten. Ihr 63-jähriger Mann stürzte in einen etwa zwei Meter tiefen Kanal. Beide verletzten sich und wurden ins Krankenhaus Freudenstadt gebracht. Die Feuerwehr Alpirsbach war mit vier Fahrzeugen und insgesamt 22 Mann unterstützend im Einsatz.