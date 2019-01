Alpirsbach Gäste aus Neuville lernen Alltag und Attraktionen kennen

Nach einem gemütlichen Beisammensein gingen die Schüler mit ihren Gastfamilien nach Hause. Ausgeschlafen ging es am nächsten Tag mit dem Zug nach Karlsruhe, wo sie das Schloss und den Weihnachtsmarkt besichtigten. Auch ein Abstecher zum ZKM (Zentrum für Kunst und Medien) fehlte nicht. Das Wochenende verbrachten die Austauschschüler in ihren Gastfamilien. Höhepunkt am nächsten Tag war das Schlittschuhlaufen in Baden-Baden. Es folgte eine Shoppingtour in der Innenstadt. Tags darauf wollten die französischen Gäste noch etwas über den deutschen Schulalltag lernen. Nach vier gemeinsamen Unterrichtsstunden und einer erfolgreich gemeisterten Stadtrallye durch Alpirsbach beendete die Gruppe den Tag mit Basteln und einem gemütlichen Adventskaffee. In Stuttgart und Esslingen verbrachte die Gruppe den letzten gemeinsamen Tag. Erste Station war das Mercedes-Benz-Museum.

Spannende Führung über mittelalterlichen Markt

Mit einem Audioguide erkundeten die Schüler das Museum. Anschließend ging es nach Esslingen auf den mittelalterlichen Weihnachtsmarkt. Voller Begeisterung betrachteten die Schüler die verschiedenen Angebote der Stände und genossen eine spannende Führung über den Mittelaltermarkt.