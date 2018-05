Alpirsbach. Mit einem gestohlenen Gabelstapler haben unbekannte Diebe in der Nacht zum Montag das Gelände einer Firma in der Marktstraße wieder verlassen, wie die Polizei mitteilt. Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen hatten sich die Diebe gewaltsam Zugang ins Bürogebäude und in zwei Betriebshallen der Firma verschafft. Um in die Büroräume zu kommen, hebelten die Einbrecher ein Fenster auf. Sie durchsuchten Schränke und Schreibtische, stahlen in dem Bereich aber nichts. Nachdem sie eine Tür zur Versandhalle aufgebrochen hatten, gingen sie von dort aus weiter in die Produktion, wo der später gestohlene Gabelstapler stand. Mit dem Lastenheber verließen die Täter die Halle und das Gelände. Die Höhe des insgesamt entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.