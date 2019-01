Alpirsbach. Ein Neujahrskonzert zum Jubiläum "150 Jahre Stadtrecht Alpirsbach" geben fünf musiktreibende Vereine aus Alpirsbach in Kooperation mit der Stadtverwaltung. Beginn ist am Sonntag, 27. Januar, um 17 Uhr im Haus des Gastes. Einlass ist ab 16.30 Uhr. Mit dem Konzert startet die Klosterstadt in ein ereignisreiches Jubiläumsjahr. Ein festliches musikalisches Programm bieten das Akkordeon- Ensemble Alpirsbach, der Männergesangverein Frohsinn Reutin, der Musikverein Römlinsdorf, der Musikverein Rötenbach und das Sulzberg Forum. Mit klassischen Werken, wie dem Stück "Kaiserin Sissi", Charthits wie "Atemlos" von Helene Fischer und volkstümlicher Musik spannen die Musiker einen großen stilistischen Bogen. Der Eintritt ist frei. Die vereine verkaufen auch Getränke.