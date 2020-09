Alpirsbach/Freudenstadt Tödlicher Jungesellenabschied: Verfahren eingestellt

Die neun Teilnehmer des Junggesellenabschieds feierten in der Brauereigaststätte in Alpirsbach. Gegen Mitternacht trat der Großteil der Gruppe den Heimweg in Richtung Pension, die sich in einem Teilort befand, an. Drei Teilnehmer waren schon früher aufgebrochen. Die verbliebene sechsköpfige Gruppe verteilte sich auf dem Rückweg weiter. Gegen 1.30 Uhr befuhr der Angeklagte, der den Fahrdienst für eine Hochzeitsgesellschaft übernommen hatte, die Hauptstraße in Richtung Schenkenzell. Die beiden Opfer, so die späteren Ermittlungen, hatten den Gehweg zum Unfallzeitpunkt verlassen und standen auf der Straße.

Obwohl der Angeklagte laut Sachverständigengutachten die zulässige Höchstgeschwindigkeit eingehalten hatte, konnte er nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfuhr die beiden Männer. Gerichtsmedizinische Untersuchungen ergaben bei beiden Opfern eine Blutalkoholkonzentration von rund zwei Promille zum Zeitpunkt des Unfalls.

Beifahrer erinnert sich an splitternde Windschutzscheibe

Beim zweiten Verhandlungstermin war auch der damalige Beifahrer des Angeklagten als Zeuge geladen. Doch der heute 21-Jährige hatte Schwierigkeiten, sich an den Hergang des Unfalls von vor zwei Jahren zu erinnern. "Das Auto war demoliert", sagte er. Den Unfall habe er nur in Bruchteilen im Gedächtnis. Er selbst sei zu dem Zeitpunkt nicht nüchtern gewesen. Die einzig übrige Erinnerung an die Kollision sei die Windschutzscheibe, die splitterte.

Erst an die Ereignisse nach dem Unfall könne er sich erinnern, so der Zeuge. Gegenüber der Polizei hatte er einige Tage nach dem Unfall noch angegeben, dass er die beiden Personen auf der Straße gesehen und "Da steht jemand. Brems!" gesagt habe. Er habe kaum ausgeredet, schon habe er den Knall gehört, hatte er damals angegeben. Beim Gerichtstermin am Donnerstag konnte er sich nicht mehr an die Zeit kurz vor dem Unfall erinnern und verwies auf Rückfrage des Richters auf die damaligen Aussagen. Der Zeuge fügte an, dass er wegen des erlittenen Schocks in den der Unfallnacht folgenden Wochen das Autofahren vermieden hatte.

Der Verteidiger vergewisserte sich beim Zeugen nochmals, dass er keine Aussage treffen könne, wie viel Zeit zwischen dem Erkennen der Personen, seiner Warnung und der Kollision lag. Das bestätigte der damalige Beifahrer. Er könne sich aufgrund der aktuellen Aussagen des Zeugen eine Einstellung des Verfahrens vorstellen, so der Verteidiger. Richter Graf-Frank ließ verstehen, dass eine Auflage in Form eines Geldbetrags hinzukommen könne, abhängig von der Größe des Schuldvorwurfs.

Geldstrafe geht an Rettungsflugwacht

Nach einer ersten Beratungsrunde erklärte die Referendarin der Staatsanwaltschaft Rottweil, dass man sich nach Absprache eine Auflage in der Größenordnung von 1000 Euro vorstellen könne. "Schwierig", erwiderte der Verteidiger. Das Einkommen des Angeklagten und dessen Ehefrau – beide Rentner – sei gering. Daher empfahl er 400 Euro, wobei selbst dann der Angeklagte ein Darlehen aufnehmen müsse.

"Von Seiten der Staatsanwaltschaft will man nicht unter die 1000 Euro gehen", sagte die Referendarin nach einer weiteren Unterbrechung der Verhandlung. "Mit ganz viel Bauchschmerzen", gab sich der Verteidiger damit einverstanden. Bis April 2021 hat der Angeklagte nun Zeit, den Geldbetrag an die Deutsche Rettungsflugwacht zu zahlen. Dies mache Sinn, da in der Unfallnacht auch Helikopter im Einsatz waren, erklärte der Richter.