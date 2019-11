Alpirsbach Freibad-Sanierung steht auf Kippe

"Damit hat die Verwaltung massive Probleme, da die finanziellen Auswirkungen für den Haushalt 2020 ja noch nicht absehbar sind", erklärte der Bürgermeister. "Es stehen ja noch weitere Maßnahmen für die Kindergärten und Schulen im kommenden Jahr an. Deshalb muss ich davor warnen, diesen Grundsatzbeschluss zu fassen."

Im kommenden Jahr stünden viele Projekte an, die mit immensen Kosten verbunden seien, betonte Jaleh Mahabadi für die Freien Wähler. Da für das Freibad nur mit 30 Prozent Förderung gerechnet werden könne, sei die Fraktion gegen einen Grundsatzbeschluss. Michael Pfaff merkte an, dass die Kosten von 1,5 Millionen Euro für den Haushalt 2021 eingestellt werden könnten.

Hans-Dieter Rehm (UBL) fand die Argumentation nicht nachvollziehbar. Alle Maßnahmen, die das Gremium beschließe, stünden unter dem Vorbehalt der Umsetzung, wenn Zuschüsse flössen. "Sie haben bei der Beratung am 17. September den Beschluss mit gefasst und einen Planer beauftragt", stellte Rehm fest und fragte: "Haben Sie sich damals nicht mit der Finanzierung beschäftigt?" Dass die genannten 30 Prozent nicht ausreichten, sei allen klar. "Es müssen ja noch Mittel aus dem Ausgleichstock beantragt werden", so Rehm. "Ich muss an dem zweifeln, was sie den Zuschussstellen mitgeteilt haben. Mein Eindruck ist, dass man das Projekt auf kaltem Wege sterben lassen will", ergänzte er.

Bürgermeister Pfaff reagierte wütend: "Ich finde es sehr verwerflich, dass der Verwaltung unterstellt wird, das Projekt sterben zu lassen. Es hat sich erst in den letzten Monaten ergeben, dass noch weitere Projekte anstehen." Pfaff nannte etwa die Kindergärten. Schon dreimal hätten Eltern bei ihm deswegen "massiv vorgesprochen". Rehm konterte: "Kennen Sie diese Situation erst seit September? Ich kenne sie schon länger."

Als Finanzfachmann könne er für den kommenden Haushalt Ausgaben von 1,5 Millionen Euro nicht verantworten, sagte Pfaff. Der Gemeinderat habe ja Beschlüsse gefasst, die im Haushalt noch darzustellen seien, etwa den Ankauf des Hetal-Geländes. Pfaff verwies auch auf den Kindergarten-Bedarfsplan und Abschreibungen.

Auch dies waren für Rehm keine schlüssigen Argumente, denn das alles sei schon vor dem Beschluss zum Freibad bekannt gewesen. Zudem gab er zu bedenken, welchen Eindruck die Stadt bei den Förderstellen hinterlasse, wenn sie Anträge stelle und diese dann wieder zurückziehe.

Betreiberfirma will höheren Zuschuss

Jaleh Mahabadi wiederholte, dass zum jetzigen Zeitpunkt kein Grundsatzbeschluss gefasst werden solle. Thomas Römpp (Grüne/SPD/Frauenliste) sprach sich ebenfalls gegen einen neuen Beschluss – und schon gar nicht unter Zeitdruck – aus. Man sollte keine Beschlüsse dem Förderverein Freibad zuliebe fassen, betonte er. Bei acht Gegenstimmen folgte der Gemeinderat mehrheitlich dem Beschlussvorschlag Pfaffs, die Förderanträge zurückzuziehen und im kommenden Jahr erneut zu stellen.

Vorab hatte der Gemeinderat die Verlängerung des Pachtvertrags für das Freibad beraten. Der Vertrag läuft zum Jahresende aus. Wie Bürgermeister Pfaff vortrug, habe Kapitoschka Koslowski, Geschäftsführer der Betreiberfirma "Schwimmbad.so" beantragt, den Betriebskostenzuschuss von 99 000 auf 125 000 Euro zu erhöhen. Grund seinen höhere Personalkosten durch den Mindestlohn. Schriftlich habe die Firma auch Verluste von über 80 000 Euro in den vergangenen drei Jahren angeführt. Der Betreiber wurde laut Pfaff zur Sitzung eingeladen, sei aber nicht gekommen.

Joachim Hermann (ZfA) bezeichnete die angegebenen Verluste als viel zu hoch. Zudem erhalte der Betreiber als Pauschale für den Schulsport nochmals 1000 Euro. "Alleine Minusbeträge, also Verluste, reichen als Argumentation für die Erhöhung der Pauschale nicht, es sollte schon eine Verlust- und Gewinnrechnung vorgelegt werden", forderte Hermann. Dies sah das gesamte Gremium so. Hans-Dieter Rehm (UBL) stellte den Antrag, den Tagesordnungspunkt zu vertagen, damit der Betreiber nachvollzieh- und prüfbare Daten vorlegen könne. Dem stimmte der Gemeinderat geschlossen zu.