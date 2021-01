Alpirsbach Feuerwehr bekommt ein neues Haus

"2018 kam dann das Gerücht auf, dass die Firma Hetal den Standort Alpirsbach bald verlässt und damit das Firmengelände zum Verkauf stehen könnte", erinnert sich der Bürgermeister. "Teile des Gemeinderats haben sich auf die Idee versteift, das Hetal-Gelände als neuen Feuerwehrstandort zu nutzen. Bis dahin gab es einige Vorschläge für neue Standorte, aber für die Feuerwehr war keiner ideal. Einzig das Bahnhofsgelände wurde erworben."

Da sei das Hetal-Gelände gelegen gekommen. Der Feuerwehrbedarfsplan habe ergeben, dass das Grundstück sowohl von der Größe, der Zufahrbarkeit und der Lage her, bestens geeignet wäre. Weil er der Feuerwehr Unterstützung signalisieren wollte, habe der Gemeinderat im Herbst 2019 den Kauf des Firmengeländes beschlossen. Selbiges ist bis heute nicht geschehen. Eine Bodenuntersuchung habe ergeben, dass der Grund fremdstoffbelastet ist. In welchem Ausmaß, das sollte eine "Orientierte Altlastenuntersuchung" durch die entsprechenden Stellen beim Landratsamt, Regierungspräsidium und der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg ergeben. Im September 2020 hat die Stadt das Ergebnis erwartet, doch die Untersuchungen sind bis heute nicht abgeschlossen.

Warum reicht ein Jahr für eine Grunduntersuchung nicht aus? "Zum konkreten Grundstück dürfen wir nichts sagen, da es sich nicht im Eigentum der Stadt befindet und der Eigentümer ein Recht darauf hat, dass das Vorgehen vertraulich behandelt wird", erklärt Sabine Eisele, Sprecherin des Landratsamts Freudenstadt. Demnach kann das Landratsamt also keine öffentliche Aussage zum Bearbeitungsstand treffen. Zur Orientierten Altlastenuntersuchung im Allgemeinen sagt Eisele, dass ein Gutachter damit betraut sei. Das Verfahren hänge von vielen Faktoren und Beteiligten ab und sei insgesamt sehr komplex und vielschichtig.

Fraktionen beantragen die Wahl des Bahnhofs

"Die Arbeit der Behörden hat – nicht zuletzt durch die Corona-Krise – wesentlich mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet", sagt Pfaff. Das Problem dabei: Die Förderanträge müssen Anfang Februar eingereicht werden. Schafft die Stadt es nicht, den Zeitraum einzuhalten, verliert sie nochmals ein Jahr. Die nächste Möglichkeit, Fördergelder zu beantragen, sei nämlich im Februar 2022. Und selbst dann könne man nicht unmittelbar mit den Bauarbeiten beginnen. Das Hetal-Gelände gehört noch der Firma Würth. Gutachten und Protokolle gehen also erst einmal zur Bewertung an den Eigentümer. Wenn geklärt sei, wie groß die Altlasten seien und wer diese beseitigen muss, und wenn die Stadt das Grundstück dann endlich erwerben kann, müssen die anstehenden Arbeiten erst einmal vergeben werden. Die bürokratischen Hürden sind hoch, es könne mit einem Baubeginn frühestens 2023 gerechnet werden.

Aus diesem Grund haben die Fraktionen Freie Wähler und SPD/Grüne/Frauenliste nun den Antrag gestellt, das Feuerwehrgerätehaus auf dem Bahnhofsareal zu realisieren. "Es mag sein, dass das Hetal-Areal der bessere Standort sein könnte, jedoch ist es an der Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen", ist dem Antrag zu entnehmen.

"Wir sollten trotzdem warten, bis die Untersuchungsergebnisse vorliegen. Wir haben sonst keine Datenbasis für eine Entscheidung", erklärt Bürgermeister Pfaff in der jüngsten Ratssitzung, warum die Verwaltung diese Option ablehnt. Er hoffe auf eine Realisierung im Gesamtkonzept des Altstadtsanierungsprogramms 3, das auch das Hetal-Gelände beinhaltet, was gesicherte Fördergelder bedeuten würde.

Laut Architektin Carmen Feuchter liegen die Kosten beim Bau in der Bahnhofstraße nach derzeitigem Stand bei etwa 4 700 000 Euro. Zum jetzigen Zeitpunkt sei der Bau in der Bahnhofstraße günstiger. Das könne sich jedoch schnell ändern, wenn der Abbruch und die Entsorgung des Bahnhofsgebäudes mitgerechnet werden. Ihrer Meinung nach könne die Projektrealisierung in der Bahnhofstraße insgesamt etwa 400 000 Euro teurer werden.

"Die Kosten sollten bei der Standortwahl keine große Rolle spielen. Die sind ähnlich", sagt Jaleh Mahabadi (FWV), die zu den Antragstellern gehört. "Aber beim Bahnhof haben wir konkrete Angaben. Beim Hetal-Gelände fischen wir im Trüben." Sie geht bei Hetal eher von einer Realisierung 2025 aus. Außerdem gebe es auf dem Hetal-Gelände zwei Wände, die unter Denkmalschutz stehen. "Da tun sich schon die nächsten Probleme auf. Was passiert mit denen?" Sechs Jahre seien schon zu lang gewesen. "Wir können das Thema nicht länger aufschieben." Fördergelder könne man auch unabhängig vom Altstadtsanierungsprogramm beantragen.

Gerhard Engel (UBL) stellt noch einmal die Situation dar: "Wir wollen die beste Lösung für die Feuerwehr, aber auch eine langfristige Perspektive für die Stadt. Es gibt zwei grundsätzliche Sichtweisen", analysiert er. "Einerseits drängt die Zeit, andererseits liegt der Fokus auch auf dem Gesamtkonzept". Aber je mehr Zeit vergehe, umso teurer werde der Bau ganz automatisch. "Das Bahnhofsgelände haben wir schon gekauft. Hetal stand lange Zeit gar nicht zur Debatte. Und weil wir da keine Datenbasis haben, sind wir immer noch nicht schlauer als vor einem Jahr."

Betroffene hüllen sich in Schweigen

Joachim Hermann (ZfA) beleuchtet die Kontra-Seite. "Das Bahnhofsgebäude, das eigentlich noch intakt ist, wird abgerissen, obwohl es noch genutzt werden könnte. Damit fallen außerdem Halteplätze und die Bushaltestelle weg. Wo kommt der Busparkplatz dann stattdessen hin?" Außerdem sei die Bahnhofstraße eine Einbahnstraße, was die Feuerwehr im Einsatzfall wertvolle Minuten kosten könne. Es gehe um die Gesamtperspektive für die Stadt, die man sich durch einen Schnellschuss nun nicht verbauen dürfe.

Hetal, so Mahabadi, sei zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht kaufbar. Da bekomme man die "Katze im Sack". Außerdem werden keine neuen Fahrzeuge bezuschusst, wenn es kein neues Feuerwehrhaus gebe, in das die Fahrzeuge auch hineinpassen.

" Brände werden aber mit Feuerwehrautos gelöscht, nicht mit Gebäuden", echauffiert sich Carl Glauner (ZfA). Es müsse doch möglich sein, neue Fahrzeuge unabhängig von einem Gebäude zu beschaffen.

In die Situation im alten Feuerwehrhaus kann Gerold Wein (FWV) einen Einblick geben. "Ich habe zwei Söhne bei der Feuerwehr. Wenn man weiß, wie ein Einsatz abläuft, weiß man auch, dass es eine Katastrophe ist, wie es in dem Haus zugeht", erklärt er. "Das Haus ist nicht für Fahrzeuge in dieser Größe gemacht." Deswegen sei das neue Gebäude ebenso wichtig, wie die neuen Fahrzeuge. Eine Verknüpfung hält er für sehr sinnvoll.

Sowohl Gutmann (ZfA) als auch Pfaff im Namen der Verwaltung wünschen sich ein wenig Aufschub. Eine so wichtige Entscheidung könne man nicht ohne Faktenbasis treffen. So viel Zeit müsse sein.

Diese Zeit sieht der Gemeinderat letztendlich nicht gegeben. Mit zehn zu acht Stimmen fällt die Entscheidung knapp auf die Bahnhofstraße als Standort für das neue Feuerwehrgerätehaus. Die Verwaltung stellt die nötigen Förderanträge fristgerecht im Februar.

Einig sind sich die Gemeinderäte dagegen bei der Entscheidung für neue Feuerwehrfahrzeuge. Hier stimmt der Rat einstimmig, mit lediglich einer Enthaltung, für die Beschaffung.

Und was sagt die Feuerwehr dazu, dass sie nun endlich ein neues Haus bekommt, wenn auch nicht am favorisierten Standort? Überraschenderweise gar nichts. Feuerwehrkommandant Markus Kohler möchte zu diesem Thema kein Kommentar abgeben.

Gottes Mühlen mahlen langsam. Und die der deutschen Bürokratie noch viel langsamer. In vielen Fällen mögen gründliche Prüfung und Untersuchungen ihre Berechtigung haben. Sie verhindern Fehler und sorgen für Gerechtigkeit, zum Beispiel bei der Verteilung von Geldern. Gleichzeitig erschweren sie aber auch vieles und behindern Prozesse. Eine Entzerrung der langwierigen amtlichen Abläufe wäre wünschenswert. In diesem Fall wurde ein Gemeinderat in die Situation gebracht, eine Entscheidung ohne verlässliche Faktenbasis treffen zu müssen. Eine andere vertretbare Wahl hatte er kaum. Die Feuerwehr gehört zu den Pflichtaufgaben der Stadt. Viel zu lange wurde die schwere Entscheidung um den Standort für das neue Feuerwehrhaus aufgeschoben. Sie war mutig und längst überfällig. Ob es auch die richtige war, kann zu diesem Zeitpunkt niemand wissen.