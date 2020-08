Alpirsbach Farbkleckse verunstalten Innenstadt

Die Verwaltung habe die Schmierereien bei der Polizei angezeigt und die Bürger per Nachrichtenblatt darum gebeten, wachsam zu bleiben und Verdächtiges bei der Stadt zu melden. Hinweise blieben bisher aus, sowohl von Bürgern als auch von der Polizei. Werden Täter nicht auf frischer Tat ertappt, sei es im Nachhinein schwer, sie zu kriegen. "Die Chance, dass die Täter in diesem Fall gefunden werden, schätzen wir als nicht sehr hoch ein", bedauert Rauter, aber wenigstens habe es in den letzten drei Wochen keine neuen Schmierereien gegeben. Möglicherweise erledigt sich das Problem damit von allein – vorerst zumindest. "Wir denken, dass es immer wieder Sachbeschädigungen in dieser Form geben wird. Man wird nichts dagegen tun können, außer zu hoffen, die Täter eines Tages doch noch zu ertappen."

Angefangen habe das Problem bereits im März. "Dabei wurde sogar versucht, auch Einrichtungsgegenstände in Brand zu setzen", erinnert sich Rauter. "In der Nacht zum 1. Mai wurden dann auch Schmierereien auf Straßen, Sitzbänken, Brückengeländern und Mülltonnen entdeckt und im Juni und Juli dann welche bei der Konzertmuschel im Kurgarten sowie am Klosterplatz."

Taten werden strafrechtlich verfolgt

Jetzt sei die Stadt erst einmal damit beschäftigt, die Sprühflecken nach und nach zu entfernen. Die Gründe der Verantwortlichen bleiben unterdessen unklar. "Die Schmierereien haben zeitgleich mit der Corona-Pandemie angefangen. Vielleicht ein Akt der Langeweile", vermutet die Stadtverwaltung laut Rauter. "Das ist für die Bürgerschaft nicht schön und vor allem auch nicht für die Gäste der Stadt." Was den Tätern oft nicht klar sei: "Es handelt sich dabei um eine Tat, die strafrechtlich verfolgt werden kann. Man sollte sich von daher sehr gut überlegen, was man tut."