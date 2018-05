Alpirsbach Erscheinungsbild der Stadt bemängelt

Alpirsbach. In der Einwohnerfragestunde bei der jüngsten Sitzung des Alpirsbacher Gemeinderats trug Axel Benz in mehreren Punkten Kritik vor. Wie er ausführte, habe die Telekom in der Reinerzauer Steige Kabel verlegt und die Straße dann neu asphaltiert. Allerdings sei die Deckschicht so grob, dass der gesamte Dreck dort hängen bleibe.