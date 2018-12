Alpirsbach Ernennung vielleicht ein wichtiger psychologischer Faktor

Das Klosteramt wurde 1807 in ein weltliches Amt umgewandelt und drei Jahre später aufgelöst, wie Zizelmann schreibt. Alpirsbach kam, wie die meisten heutigen Teilorte, an das Oberamt Oberndorf. Dadurch habe Alpirsbach seine zentralörtliche Funktion verloren. Das Kameralamt, das es von 1821 bis 1843 in Alpirsbach gab, habe nur vorübergehend "einen bescheidenen Ersatz" geboten. Immerhin, so der Historiker, habe Alpirsbach sein noch aus Klosterzeiten stammendes Marktrecht behalten.

Allerdings lag der Ort abgeschnitten von den Verkehrsverbindungen am Rand des Königreichs Württemberg. Viele Einwohner verarmten und wanderten aus. Vergebens, so der Stadthistoriker, baten die Gemeinderäte um die Wiederherstellung des Oberamts oder wenigstens um die erneute Ansiedlung des Kameralamts. "Die Verbesserung der allgemeinen Situation erforderte mehrere Jahrzehnte", bilanziert Zizelmann, "und die Stadterhebung hatte sicher den geringsten Anteil daran." Die Frage bleibe allerdings, ob die Ernennung Alpirsbachs zur Stadt nicht doch einen wichtigen psychologischen Faktor darstellte. Dass die krisenhafte Lage in Alpirsbach in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gegen dessen Ende überwunden werden konnte, war laut Zizelmann vor allem den besseren Verkehrsanbindungen zu verdanken.

Auch wenn sich die Hoffnung, dass sich nach dem Ausbau des Straßennetzes und dem Bau der Eisenbahnlinie von Freudenstadt nach Haus-ach mehr Gewerbe ansiedeln würde, nicht in dem Maß erfüllte, wie es sich die Alpirsbacher gewünscht hatten.