Alpirsbach. Zwischen Sonntagvormittag und Montagfrüh haben unbekannte Täter laut Polizei in ein Betriebsgebäude der Alpirsbacher Kläranlage eingebrochen. Sie stiegen über den Zaun, der die Kläranlage umgibt, und zertrümmerten am Betriebsgebäude "Schlammentwässerung" die Verglasung der Eingangstür. Durch die Öffnung schlüpften die Täter in die Werkstatt und entwendeten ein langes Brecheisen, einen Hammer und einen mit 40 Litern Diesel gefüllten Kanister. Den Inhalt des Kanisters füllten die Täter gleich um. Der Gesamtwert des Diebesguts liegt bei etwa 150 Euro. Den bei dem Einbruch angerichteten Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa das Doppelte.