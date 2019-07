Alpirsbach Ehlenbogener macht bei RTL-Show "Die Bachelorette" mit

Vonier ist hauptberuflich Mechatroniker und modelt nebenher - bei Mister Germany schaffte er es unter die letzten fünf Kandidaten. Gegenüber RTL berichtete Vonier von den Schattenseiten des Modelns: "Ich bin viel unterwegs, es ist schwer, eine Frau zu finden, die das mitmacht." Seine Freizeit verbringt der Kandidat aus Ehlenbogen laut RTL mit seiner Mischlingshündin Shylla sowie mit seiner Leidenschaft, dem Backen. Dazu wünsche sich der 29-Jährige aber jemanden an seiner Seite, "mit dem man reden und schöne Momente teilen kann". Drei Jahre sei der 29-Jährige bereits Single, er sehne sich nun nach einer Frau für gemeinsame Kutschfahrten, Candle-Light-Dinner und intime Gespräche. Dabei lege er auch Wert darauf, dass seine Partnerin tierlieb sei.

Die sechste Staffel der Kuppelshow Bachelorette startet am Mittwoch, 17. Juli, 20.15 Uhr. Die Staffel umfasst sechs Folgen und wird in Griechenland gedreht. Bei der Flirtshow vergibt eine Single-Frau jede Woche Rosen an die Teilnehmer, die sie noch interessieren. Wer keine Rose bekommt, scheidet aus und muss gehen. Die neueste Bachelorette, Gerda Lewis, ist 26 Jahre alt und landete als Kandidatin bei Germany's Next Topmodel im vergangenen Jahr auf dem 17. Platz.