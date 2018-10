Alpirsbach Dreijähriges Mädchen fällt aus dem Fenster

Alpirsbach. Am Dienstagmorgen ist in Alpirsbach ein dreijähriges Mädchen aus dem Fenster eines Wohnhauses gefallen, wie die Polizei mitteilt. Das kurzzeitig unbeaufsichtigte Kind öffnete gegen 11.15 Uhr selbst ein Fenster, lehnte sich wohl hinaus und fiel etwa sechs Meter in die Tiefe. Ein Vordach und eine Bank bremsten den freien Fall zwar etwas. Trotzdem erlitt das Kind schwere, aber nicht lebensgefährliche Kopfverletzungen. Nach der Erstversorgung wurde das Mädchen mit einem Rettungshubschrauber in eine Tübinger Klinik gebracht. Hinweise dafür, dass die Aufsichtspflicht verletzt worden sei, gebe es nicht, sagte ein Polizeisprecher.