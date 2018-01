Alpirsbach Drei Projekte mit der Kantorei

Die Alpirsbacher Kantorei führt das Werk gemeinsam mit dem Kirchenchor Vaterstetten (München) unter Leitung von Beatrice Menz-Hermann zweimal auf. Dabei verbindet die Alpirsbacher Kantorei das zweite Konzert mit einem Chorausflug nach München. Gastsänger aller Stimmlagen sind dazu eingeladen, bei diesem Konzertprojekt mit einzusteigen. Die Konzerte finden am Sonntag, 4. November, in der Alpirsbacher Klosterkirche und am Sonntag, 11. November, in Vaterstetten bei München statt.

Für das anspruchsvolle Werk sind zwei Probenphasen geplant: Januar bis März und September bis November, jeweils freitags ab 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Alpirsbach.

Weihnachten in Venedig

Von April bis Juni wird die Missa dei Filii von Jan Dismas Zelenka geprobt, die beim Klosterfest am Samstag, 30. Juni in der Klosterkirche mit Orchester und Solisten zu hören ist. Zelenka gilt heute als einer der größten und eigenständigsten Komponisten der späteren Barockzeit. Besonders seine Messen zeugen von einem innovativen Geist mit viel Gespür für Dramatik und kühne Harmonik. Auch bei diesem Projekt sind Gastsänger willkommen. Weitere Informationen gibt es bei Carmen Jauch per E-Mail an kantorat.alpirsbach@ gmx.de oder unter Telefon 0179/591 58 54.

Nach südamerikanischer Musik im vergangenen Jahr bieten die Kantorei und die Cappella Vivace unter der Leitung von Carmen Jauch am zweiten Weihnachtsfeiertag 2018 in der Klosterkirche "Weihnachten in Venedig". Auf dem Programm stehen das Gloria in D-Dur von Antonio Vivaldi, das Concerto grosso opus 6, Nr. 8 von Arcangelo Corelli, ein Oboenkonzert von Alessandro Marcello und ein Trompetenkonzert von Giuseppe Torelli.