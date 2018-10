Alpirsbach Drei-Gänge-Menü aus rollender Küche

Alpirsbach. Wie der Organisator und Initiator der "Carbeque"-Weltmeisterschaft, Wilfried Gehr, sagte, hat der Wettbewerb seinen Ursprung in der Europa-Orient-Rallye, die im Frühjahr stattfand. Dort mussten die Teilnehmer die Abwärme von den Motoren des Automobils zum Kochen nutzen. Auf dieser Grundlage wurden der "Carbeque"-Weltverband gegründet. Bei sonnigem Wetter gingen auf dem Klosterplatz in Alpirsbach lediglich acht Teams an den Start, obwohl das Interesse an dem Wettbewerb im Internet wesentlich größer war. Die Teilnehmer kamen aus dem Ilm-Kreis, Erlangen, Aachen, Bitburg-Prüm, Wiesbaden, Waldshut und Reutlingen. Die zahlreiche Zuschauer konnten den Teilnehmern dabei zusehen, wie sie ihre Gerichte vorbereiteten, in Alufolie verpackten und schließlich im Fahrzeug im Motorblock oder an der Auspuffanlage mit Draht befestigten. Um 11 Uhr gab Wilfried Gehr den Start frei. Nach und nach gingen die Teams auf die Strecke. Eine Route war nicht vorgegeben, aber eine Fahrzeit von maximal 66 Minuten. Nach gut einer Stunde kam das erste Team zurück und begann sein Gericht zu präsentieren – zwei Döner, die auch von den Zuschauern und der Jury verkostet wurden.

Etwa in Fünfminutenabständen trafen die anderen Teams ein und stellten ihre Gerichte vor. Ein jordanisch-türkisches Team traf als letztes ein und präsentierte seine Gerichte mit Burgern und Pommes. Die Burger von einem Restaurant in Freudenstadt waren noch originalverpackt. Hussan Burhan und Selma Uzun dachten sich dies als Gag, was auch so bei den Zuschauern ankam. Nach der Verkostung der Gerichte konnten die Zuschauer ihren Favoriten auswählen, der dann auch einen Zuschauerpreis bekam.

Die Jury mit Carl Glauner, Britta Kretschmann, Horst Schmelzle und Sylvia Schumacher kam nach kurzer Beratung zu ihrem Ergebnis, das Wilfried Gehr vom Dach eines Autos aus bekannt gab.