Alpirsbach Diesel-Fahrverbote ein Dorn im Auge

Knapp 60 Abgeordnete an Aktion beteiligt

In den kommenden Wochen und Monaten werden knapp 60 weitere Landtagsabgeordnete folgen und die Branche besser kennenlernen, wie der Verband mitteilt.

Timm Kern diskutierte mit dem Geschäftsführer Martin Engisch auch über regionale Herausforderungen. Nach einer Besichtigung des fünf Mann starken Garten- und Landschaftsbaubetriebs in Ehlenbogen sprach Gärtnermeister Engisch drohende Diesel- Fahrverbote an, die die Erreichbarkeit von Kunden in Stuttgart gefährden würden. Kern lehnt der Pressemitteilung zufolge Diesel-Fahrverbote als unverhältnismäßige Maßnahme ebenfalls ab.