Alpirsbach Die Weichen für die Zukunft sind gestellt

Bürgermeister Michael E. Pfaff mit einigen Mitarbeitern der Verwaltung, viele Gemeinde- und Ortschaftsräte, Rektor Joachim Hack und Konrektor Thomas Heilmann vom Bildungszentrum Sulzbergschule, Vertreter der IHK und des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord waren der Einladung gefolgt.

Joachim und Rainer Schwarz stellten mit einer Präsentation die Firmengeschichte seit ihrer Gründung 1968 dar. Gegründet wurde das Unternehmen von Ernst Schwarz, der eine Bandschleifmaschine hergestellt hatte. 1972 kamen als weiteres wirtschaftliches Standbein Gärtnereimaschinen dazu, bis schließlich 1974 die erste Reinigungsmaschine entwickelt wurde.

Nach und nach wurden die Bereiche Schleif- und Gärtnereimaschinen verkauft, und die Firma konzentrierte sich auf die Herstellung von Reinigungsmaschinen, da der Bedarf an industrieller Teilereinigung stieg. Zunächst erfolgte dies mit Kaltreiniger. 1985 wurde schließlich der Grundstein für die kinematische wässrige Teilereinigung entwickelt und eine modulare Reinigungsmaschine mit einer Plattformkonstruktion auf den Markt gebracht. Das laut Firmenangaben bislang einzigartige Wirkprinzip der Teilereinigung erziele eine hohe Reinigungsqualität. Die Firma sei einer der führenden Hersteller in der wässrigen Teilereinigung. Technische Sauberkeit von Bauteilen sei ein entscheidendes Qualitätsmerkmal für Kunden zum Beispiel aus dem Bereich Automobil- und Luftfahrindustrie, Maschinenbau, Elektroindustrie, Hydrauliktechnik, Medizintechnik und in der Herstellung von hochwertigen Uhren. Am firmeneigenen Technikum können Kunden Reinigungsversuche mit ihren Teilen durchführen. Wie die beiden Geschäftsführer erklärten, gehen 65 Prozent der Produktion in den Export. Etwa sieben Prozent des Umsatzes fließen in Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen ist mit einem Netzwerk technischer Handelsvertretungen weltweit aktiv und hat seit 2006 eine eigene Niederlassung in Frankreich. Der Jahresumsatz liegt derzeit bei etwa 17 Millionen Euro, mit mehr als 90 Beschäftigten in Alpirsbach.