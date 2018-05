Alpirsbach Die Stadt vor 150 Jahren rückt ins Blickfeld

Alpirsbach. Treffpunkt zu der historischen Stadtführung ist bei der Stadt-Info gegenüber dem Rathaus. Die Führung dauert etwa bis 16 Uhr. Im nächsten Jahr feiert Alpirsbach das 150-jährige Bestehen als Stadt. Warum verlieh König Karl Alpirsbach damals überhaupt das Stadtrecht? Es war doch ein relativ kleiner Ort. Wie war damals die Situation der Einwohner? Welche Bedeutung hatte die Klosterverwaltung, das Bergwerk und die Farbmühle? Welche Handwerkszünfte gab es in Alpirsbach? Die Referentin geht auf diese und weitere Fragen ein. Bei dem Stadtrundgang betrachten die Teilnehmer einige Zunftzeichen genauer. Zum Abschluss gibt eine kleine genüssliche Überraschung in flüssoiger Form. Die Führung steht in Zusammenhang mit einer weiteren unter dem Motto "Alpirsbach vor 100 Jahren", die am 3. Juni stattfindet. Verdeutlicht werden soll, welche Entwicklung die Stadt in dieser Zeitspanne genommen hat. Anmeldungen nimmt Schwarzwald-Guide Ingeborg Wohlgemuth unter Telefon 07444/ 911 13 oder per E-Mail an inge.wohlgemuth@gmx.de entgegen.