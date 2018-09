Alpirsbach/Dornstetten. Der Benedetto-Treff Alpirsbach und der Franziskus-Treff Dornstetten, zwei katholische Gruppierungen, bieten gemeinsam Veranstaltungen an. "Vielfalt verbindet. Werte, die wir für eine gemeinsame Zukunft brauchen." Mit diesem Thema beschäftigt sich Uwe Bork am Mittwoch, 26. September, ab 19.30 Uhr im Gemeindezentrum Dornstetten. Neu ins Programm aufgenommen wurde der Kinofilm "Marys Land", der am 6. Oktober ab 14 Uhr im Subiaco-Kino Alpirsbach gezeigt wird. "Die Pflanzen in der Bibel" ist der Titel eines Vortrags von Claudia Sandler am 29. November ab 20 Uhr in Alpirsbach.