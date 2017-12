Alpirsbach Die Kirche als Herz von Reinerzau

Alpirsbach-Reinerzau. 140 000 bis 150 000 Euro kostete die Renovierung der Kirche St. Margarete in Reinerzau. Nach genau 119 Tagen wurde sie nun mit einem Gottesdienst und Festakt wieder eröffnet. Pfarrer Martin Frank freute sich, dass das Gotteshaus zum Beginn des neuen Kirchenjahres am ersten Advent wieder zugänglich wurde. Er dankte allen Handwerkern sowie weiteren beteiligten Firmen und Architekt Hans-Dieter Rehm für ihre Arbeit.

Auch den Förderern und Gemeindemitgliedern, die zum Gelingen des Projekts beigetragen hatten, galt der Dank Franks.

Mit dem Präludium in C, einem Orgelwerk von Felix Mendelssohn Bartholdy, wurden die Besucher in der voll besetzten Kirche musikalisch auf den Gottesdienst eingestimmt. Der Kirchenchor Schömberg trug, unterstützt von Reinerzauer und Oberehlenbogener Chorsängern, unter Leitung von Organistin und Dirigentin Renate Pusich-Kesselhut einige Lieder vor.