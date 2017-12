Alpirsbach Das Schicksal der Klöster im Blick

Die drei Referentinnen können aus der unmittelbaren Arbeit berichten: Petra Pechacek ist die zuständige Konservatorin für die Klöster Maulbronn und Alpirsbach, und sie war von Seiten der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg die Verantwortliche für die aktuelle Reformationsausstellung in den Klöstern. Elena Hahn ist Autorin des neuesten Kunstführers zur Geschichte und Bedeutung des Schwarzwaldklosters Alpirsbach, und Alma-Mara Brandenburg betreute die Klöster als Ausstellungsstandorte für das Landesarchiv. Alle drei sind also unmittelbar mit dem Thema befasst und können auf dem neuesten Stand des Wissens referieren.

Der Vortrag am 8. Dezember ist der zweite Termin, an dem im Rahmen der derzeit in Alpirsbach zu sehenden Ausstellung die Situation in Württemberg in der frühen Zeit der Reformation beleuchtet wird. Wie war die Situation der großen Klöster in jener Zeit?

Was man heute in Alpirsbach, aber auch in Bebenhausen und Maulbronn sieht, lässt deutlich erkennen, dass sie in den Jahren direkt vor der Reformation eine Blütezeit erlebten: Die Bauten aus der späten Gotik zeigen den ganzen Reichtum der Zeit um 1500. Welche Aufnahme fand das reformatorische Gedankengut unter den Mönchen? Und wie verlief die Einführung des neuen Glaubens und schließlich die Auflösung der Konvente ganz konkret? Mit diesen Fragen beschäftigen sich die Referentinnen bei dem Vortrag. Der Eintritt ist frei, wegen der begrenzten Plätze wird eine telefonische Voranmeldung empfohlen.