Alpirsbach Bürger bringen bei Markenwerkstatt viele Ideen ein

Bereits zu Beginn wurde klar, dass dies nicht so einfach ist. In Alpirsbach sei eigentlich alles mit allem verwoben, was die Entscheidung für eine Arbeitsgruppe erschwere, sagte ein Teilnehmer.

So miteinander verknüpft habe er die Arbeitsgebiete einer Stadt auch noch nicht erlebt, urteilte auch Alexander Seiz, der die Markenwerkstatt moderierte. Trotzdem fanden sich zu jedem der Themen nach anfänglichem Zögern Teilnehmer, und nach kurzer Zeit entstanden in den Gruppen Diskussionen und Ideen.

Nach 45 Minuten präsentierten die Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse. Die Gruppe "Genuss und Regionalität" forderte die Einbindung regionaler Firmen und Handwerker und eine bessere Vernetzung mit den Nachbargemeinden. Sie schlug auch Genusswandern mit Bewirtung durch Anlieger vor.