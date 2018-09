Alpirsbach Brückenbau bei Kläranlage fast fertig

Die alte Eisenbahnbrücke aus dem Jahr 1886 stand zwar unter Denkmalschutz, musste aber aus statischen Gründen ausgetauscht werden. Die sogenannte Parallelfachwerkbrücke wurde samt gemauerten Widerlagern durch eine neue Konstruktion ersetzt. Diese besteht aus zwei Kastenwiderlagern und einem eingleisigen Überbau.

Kostenrahmen eingehalten

Die neue Brücke wurde wie geplant während einer zweiwöchigen Sperrung Ende März/Anfang April in ihre endgültige Lage geschoben. Zum Abschluss der Arbeiten an der Bahnbrücke, so ein Bahnsprecher auf Anfrage unserer Zeitung, wurde die Verblendung an den beiden Widerlagern fertiggestellt. Bis Mitte Oktober sollen auch die restlichen Arbeiten an der Straße zum Klärwerk, die unter der Bahnlinie durchführt, abgeschlossen sein. Im November werden dann noch Restbepflanzungen vorgenommen.