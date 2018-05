Das achte Boule-Turnier auf dem Schillerplatz in Alpirsbach beginnt am Samstag, 16. Juni, um 9.30 Uhr. Anmeldungen sind ab 9 Uhr möglich. Unter der Leitung von Jörg Lehmann werden die Gruppenspiele ausgetragen und die drei Sieger ermittelt. In der Pause und nach der Siegerehrung gibt es Getränke, Grillwürste und Kuchen. Immer montags und mittwochs jeweils um 15 Uhr treffen sich zwischen 15 und 20 Boule-Spieler auf dem Schillerplatz, um zwei Stunden den Freizeitsport auszuüben. Foto: Held