Alpirsbach Bildungszentrum verabschiedet fünf verdiente Pädagogen

Marie-Luise Müssigmann kam mit 20 Jahren 1975 als Fachlehrerin an das Bildungszentrum Alpirsbach, an die damalige Sulzbergschule. In insgesamt 43 Dienstjahren war sie engagiert und kompetent zunächst an der Hauptschule und dann an der Werkrealschule und an der Realschule überwiegend für den hauswirtschaftlichen Bereich und den Mädchensport verantwortlich. Später wurde sie zur Fachoberlehrerin befördert. Ihre Leidenschaft galt dem Schulsanitätsdienst, den sie ins Leben gerufen und geleitet hat.

Karl-Heinz Herzel studierte an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen und wurde mit 25 Jahren Lehrer. Nach seiner Ausbildung unterrichtete er zunächst ein Schuljahr an der Grundschule in Bruchsal und vier Schuljahre an der Hauptschule in Pforzheim. 1984 kam er mit 30 Jahren an die damalige Grund- und Hauptschule mit Realschule nach Alpirsbach. Zunächst an der Hauptschule, dann an der heutigen Werkrealschule war seine Flexibilität im unterrichtlichen Einsatz immer wieder gefordert. Er unterrichtete Deutsch, Mathematik, Sport, Erdkunde und Geschichte. Dieter Sommerfeldt studierte von 1976 bis 1981 an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg die Fächer Englisch und Musik, absolvierte seinen Vorbereitungsdienst am Institut für Realschullehrer in Heidelberg und trat 1983 mit 28 Jahren seinen Dienst an der Realschule Alpirsbach auf dem Sulzberg an. Sein Berufsleben lang blieb er der Schule auf dem Sulzberg bis zu seiner Pensionierung treu. Als einziger studierter Musiklehrer an der Schule war er vor allem im Musikbereich tätig und über Jahrzehnte Fachschaftsleiter.

Berthold Geng begann seine Lehrerlaufbahn mit 24 Jahren. Nach Einsatz an der Realschule Köngen und Dornstetten unterrichtete er ab 1996 an der Realschule Loßburg, an der er auch die Fachschaftsleitung Deutsch mit Interesse übernahm.

Nach der Umstrukturierung der Realschule zur Gemeinschaftsschule ließ sich Geng 2015 an die Realschule Alpirsbach versetzen. Er unterstützte das Realschulkollegium vor allem in den Bereichen Deutsch und Geschichte.