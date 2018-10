Durch die jüngst geschlossene Bildungspartnerschaft wollen die Werkrealschule und Realschule Oberes Kinzigtal in Alpirsbach und die Saier- Gruppe Schülern industriepraxisnahe Zusatzangebote im Rahmen der Berufswegeplanung bieten. Als erstes Kooperationsprojekt besuchten rund 90 Schüler der fünften Klassen die Firma Saier-Verpackungstechnik und sammelten dabei erste Eindrücke industrieller Abläufe in einer Spritzgießfertigung. Die Kinder hatten viele Fragen zum Entstehungsprozess eines solchen Spritzgießprodukts. Für die Schüler gab es von Saier produzierte Kunststoffwannen. Die Wannen waren dekoriert und konnten von den Kindern beschriftet werden, sodass in den Behältnissen nun Lernmittel im Klassenzimmer aufbewahrt werden können. Neben diesem ersten Projekt sind bereits weitere Projekte geplant, um das Angebot sukzessive auch für ältere Schüler auszuweiten. Der Besuch war ein gelungener Start der Bildungspartnerschaft, so die Schule. Die Fotos zeigen die Schüler mit ihren Lehrern und Mitarbeitern von Saier-Verpackungstechnik bei ihrem Besuch. Foto: Schule