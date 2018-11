Alpirsbach Bier im Blick von Wissenschaftlern

Alpirsbach. 140 Teilnehmer aus Italien, der Schweiz, Österreich und Deutschland trafen sich in Alpirsbach zum 13. Weihenstephaner Praxisseminar. Ausgerichtet wird das jährliche Seminar vom Forschungszentrum Weihenstephan für Brau- und Lebensmittelqualität der Technischen Universität München – diesmal in Zusammenarbeit mit der Alpirsbacher Klosterbrauerei. Vertreter der Brau- und Getränkebranche sowie der Zulieferindustrie trafen sich, um sich über aktuelle Erkenntnisse aus Forschung und Entwicklung rund um den Gerstensaft zu informieren und auszutauschen. Carl Glauner, Inhaber der Alpirsbacher Klosterbräu, begrüßte die Ausrichter und Gäste in seiner Familienbrauerei.