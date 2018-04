Drei Schüler des Progymnasiums Alpirsbach waren dieses Jahr beim Känguru-Mathematikwettbewerb besonders erfolgreich. An dem Wettbewerb nahmen in Deutschland mehr als 900 000 Schüler teil. Lusia Roth bekam einen ersten Preis, Finn Fahrbach einen zweiten Preis und Julia Mäntele einen dritten Preis sowie das Känguru-T-Shirt für den größten Kängurusprung, das heißt die größte Zahl von in Folge richtig gelösten Aufgaben. Foto: Progymnasium