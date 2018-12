Eine Sonderführung bei Kerzenschein und mit Glühwein gibt es am Samstag, 5. Januar, ab 18 Uhr im Alpirsbacher Kloster. Die Fantasie wird auf eine Reise in die Zeit der Mönche geschickt. Zum Abschluss gibt es Glühwein oder alkoholfreien Punsch in der warmen Stube. Referentinnen sind Janet Alpers und Erika Mayer. Treffpunkt ist im Info-Zentrum des Klosters. Anmeldungen sind unter Telefon 07444/510 61 möglich. Foto: Staatliche Schlösser und Gärten