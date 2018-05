Alpirsbach (wjh). Der Feuerwehrbedarfsplan wird von einem Rettungsingenieurbüro fortgeschrieben, wie Bürgermeister Michael Pfaff bei der jüngsten Sitzung des Alpirsabcher Gemeinderats bei den Bekanntgaben mitteilte. Ende September/Anfang Oktober werde der Feuerwehrbedarfsplan dem Gremium vorgelegt. Pfaff teilte zudem mit, dass ein Teilgrundstück in der Eugen-Müller-Straße verkauft worden sei und ein Vorkaufsrecht in der Aischbachstraße nicht ausgeübt werde. Weiterhin gab der Bürgermeister bekannt, dass in der Stadt Rattenbefall festgestellt worden sei. Ein externes Unternehmen werde die Bekämpfung übernehmen, sodass in den nächsten Wochen mit mehreren entsprechenden Aktionen zu rechnen sei.